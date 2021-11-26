Лукашенко: мы не хотим никакой войны, противостояния здесь, в центре Европы, это нужно американцам

Во время общения с журналистами в транспортно-логистическом центре «Брузги» Глава государства ответил на вопрос, рассчитывает ли Беларусь найти общий язык с новыми немецкими властями.
– Мы ни на что не рассчитываем, но мы делаем все, как нормальные люди, нормальные цивилизованные соседи. Мы не хотим никакой войны, противостояния здесь, в центре Европы. Если они придерживаются этой линии – милости просим, будем завтра встречаться, договариваться. Если они хотят конфронтацию, думаю, от этого они только потеряют.
Говоря об этом, Президент перевел разговор из локальной в глобальную плоскость. Высказался о геополитике в целом:
– Вы поймите (вы это, наверное, прекрасно знаете, хочу, чтобы вы это услышали из моих уст), Европе очередная войнушка и конфликты не нужны. Они не могут Украину проглотить. Кому это надо? Тем, кто начал падать, американцам. Нет монополярного мира. Поднимаются другие страны – Китай, Индия, Россия и так далее. Союзы очень мощные образовываются. А хочется монополию сохранить – это же богатство! Вот им надо развязать здесь войну! Воевать они тоже не хотят. Они умеют воевать чужими руками. Но как они умеют своими руками – мы увидели недавно, в Афганистане. Раньше в Ираке, в Сирии устроили войну. Ливию перевернули… Я сколько раз там был – нормальная была страна. Что там, лучше стало? И вот им надо здесь заварить кашу. Чужими руками! Чьими? Украина и Польша. Беларусь – опять этот балкон, как в былые времена. Его надо срезать.
Александр Лукашенко в связи с этим вспомнил о прошлогодних событиях, произошедших после президентских выборов, и заключил, что нынешние события – это очередной этап "цветной революции". Напомнил Глава государства и о недавнем нарушении польской стороной государственной границы, когда тамошние пограничники поливали беженцев ядохимикатами и бросали на нашу территорию светошумовые гранаты:
– Они нарушили государственную границу! Зачем? Они меня провоцировали. Они думали, что мы ответим силой. Мы сдержались. Но они нарушили все, что только можно. Они стянули сегодня 20 тысяч военных. Военных! Не пограничников! Не предупредив нас. Опять же, нарушив договор. Такие войска перемещать можно, только предупредив соседей. Они разрушили все отношения, которые были между нами – у Беларуси и Польши, и растоптали все международные договоры. Как мы к ним должны относиться? И тем не менее я уже народ, поляков, прошу, чтобы они их взяли там за шиворот и заставили разговаривать. Потому что если здесь, не дай бог, начнут стрелять, вы понимаете, кто пострадает прежде всего. Поэтому нам эта войнушка абсолютно не нужна.
Фото: БЕЛТА