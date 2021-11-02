Конституция, большой глобус, Слуцкий пояс: Лукашенко провел экскурсию по своему кабинету для Ромы Когодовского

Президент во Дворце Независимости лично провел экскурсию по своему кабинету для Ромы Когодовского, который сегодня был награжден орденом «За личное мужество». Александр Лукашенко пригласил юного героя за свой рабочий стол.
– Садись! Считай, что ты управляешь процессом. На этом пульте у тебя вся страна… Вот сейчас можешь мгновенно найти губернатора Минской области, сюда пригласить, – добродушно и с юмором общался с Ромой Александр Лукашенко. – Если когда-нибудь захочешь прийти ко мне в гости и поговорить с каким-нибудь начальником, я тебя с удовольствием приглашу.
Глава государства рассказал и показал, где принимает министров с докладами, зарубежных гостей, дипломатов, проводит кадровые назначения. Раскрыл даже планы о предстоящих мероприятиях на этой неделе и тех материалах, с которыми в связи с этим нужно ознакомиться.
Вместе сфотографировались у большого глобуса. Президент обратил внимание мальчика еще на две важные вещи:
– Вот это Слуцкий пояс. Он соткан из золотой нити. И еще здесь хранится первый экземпляр нашей Конституции. Скоро будет референдум, люди хотят поменять Конституцию, я с ними согласился. Если взрослые проголосуют за новую Конституцию, здесь будет новая Конституция.
Вместе с Ромой и его мамой рабочий кабинет Главы государства смогли посетить и награжденные медики, после чего сделали общее фото на память.
Фото: Telegram-канал "Пул Первого"