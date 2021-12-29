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  2. Лукашенко и Путин вышли на лед "Стрельна Арены" в одной команде

Лукашенко и Путин вышли на лед "Стрельна Арены" в одной команде

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров в Санкт-Петербурге встретились на хоккейной площадке питерского комплекса "Стрельна Арена", передает корреспондент БЕЛТА.


Главы государств вышли на лед в одной команде, но в разных пятерках: Александр Лукашенко – под номером 01, Владимир Путин – под номером 11.

Как заявляет Telegram-канал "Пул Первого", в товарищеском матче "Белые против красных" также принимают участие Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Павел Буре, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и другие прославленные советские и российские хоккеисты.


Товарищеский поединок закончился в пользу белых, за которых играли лидеры Беларуси и России: счет на табло 18:7.


Президенты в Стрельне перед участием в хоккейном матче также встретились с легендарными советскими хоккеистами Валерием Каменским, Алексеем Касатоновым и Александром Якушевым. Им были вручены высокие российские государственные награды. Александр Лукашенко лично поздравил хоккеистов, пообщался с ними, поделился своими воспоминаниями как болельщика.



Фото пресс-службы Президента РФ – БЕЛТА, Андрея Стасевича
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