Лукашенко и Путин вышли на лед "Стрельна Арены" в одной команде

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров в Санкт-Петербурге встретились на хоккейной площадке питерского комплекса "Стрельна Арена", передает корреспондент БЕЛТА.
Главы государств вышли на лед в одной команде, но в разных пятерках: Александр Лукашенко – под номером 01, Владимир Путин – под номером 11.
Как заявляет Telegram-канал "Пул Первого", в товарищеском матче "Белые против красных" также принимают участие Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Павел Буре, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и другие прославленные советские и российские хоккеисты.
Товарищеский поединок закончился в пользу белых, за которых играли лидеры Беларуси и России: счет на табло 18:7.
Президенты в Стрельне перед участием в хоккейном матче также встретились с легендарными советскими хоккеистами Валерием Каменским, Алексеем Касатоновым и Александром Якушевым. Им были вручены высокие российские государственные награды. Александр Лукашенко лично поздравил хоккеистов, пообщался с ними, поделился своими воспоминаниями как болельщика.
Фото пресс-службы Президента РФ – БЕЛТА, Андрея Стасевича