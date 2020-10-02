Лукашенко и Путин обсудили международные проблемы, обстановку в странах, COVID-19 и подвели итоги совместных мероприятий

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В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе.Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран.Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости.Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения – авиационного, железнодорожного и автомобильного – между двумя странами.Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений "Славянское братство – 2020".Кроме того, Главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России, подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий. Было высказано убеждение, что позитивные результаты этой совместной работы должны в первую очередь почувствовать на себе граждане двух стран.