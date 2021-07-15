Об этом Президент заявил сегодня на церемонии открытия ХХX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
– Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли «Славянский базар». И вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей. Неудивительно, что фестиваль укоренился на земле, которую по праву можно считать колыбелью белорусской самобытности. Витебщина, подарившая нам Шагала, Пэна, Азгура, Быкова и Фрадкина, стала центром притяжения для творческих людей в XXI веке.
Глава государства отметил, что сегодня фестиваль в Витебске – это авторитетнейший международный конкурс профессионального вокального мастерства.
– Подчеркну – конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Он существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды. И как бы ни корчились в инсинуациях критики государственной и моей личной поддержки «Славянского базара», мы его отстояли и ни разу не пожалели, что ежегодно проводим этот замечательный фестиваль.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: для белорусов «Славянский базар» стал одним из символов становления независимого государства
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