Президент возмущен несоответствием видимости и реального положения дел в некоторых посольствах и консульствах. На это Александр Лукашенко обратил внимание сегодня во время совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе. Например, в отчетах послы информируют о множестве полезных связей и знакомств в политических кругах стран пребывания. Однако, как доложили Главе государства, поступившая информация о персональном вкладе руководителей загранучреждений по своему содержанию больше похожа не на отчет о проделанной работе, а на представление к государственным наградам. И это не единственное, чем недоволен Президент:
– В ряде загранучреждений наблюдаются апатия и безразличие персонала, встречаются примеры морального разложения, деградации и даже преступной деятельности, наносящей ущерб государству. Еще раз подчеркиваю, кстати: в центральном аппарате министерства ситуация не лучше. Да и неопределившиеся лица в этой системе еще, уверен, есть. Я хочу предупредить и хочу, чтобы вы передали своим сотрудникам там, на местах. Вот там окопаться и быть незамеченными, тихонько отсидеться не получится. Мы их достанем, где бы они ни находились. Будьте в этом уверены. Дело просто времени.
Глава государства отметил: пришло время серьезно встряхнуть систему. Он поручил Премьер-министру, Главе Администрации Президента, министру иностранных дел дать принципиальную оценку работе с кадрами внешнеполитического ведомства и доложить о том, что делается в этом направлении.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – дипломатам: тихонько отсидеться не получится
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