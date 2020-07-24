Лукашенко – бойцам 5-й бригады: вы - особый отряд наших Вооруженных Сил

Об этом Глава государства заявил на встрече с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения. Первым же делом Александр Лукашенко коснулся вопроса функционирования военной доктрины:

- Это основной документ не только для Вооруженных Сил (хотя прежде всего Вооруженных Сил), но для всей страны. Как будем действовать в современных условиях, если вдруг..., - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что по счету эта доктрина – третья, а разработана она была, исходя их опыта ведения современных войн:

- Именно она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать свое Отечество.

Напомнил Александр Лукашенко и о том, что несколько раз были модернизированы Вооруженные Силы страны – их также приспосабливали под опыт ведения войны в современных условиях.

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