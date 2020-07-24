Лукашенко о новом бассейне в Марьиной Горке: здесь есть все для подготовки настоящих спортсменов

Об этом Президент заявил, посещая сегодня Пуховичскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва в г. Марьина Горка. Главе государства показали современный бассейн "АкваМарин", борцовский и тренажерный залы.

– Для того чтобы не просто кувыркаться, а быть настоящим спортсменом, здесь есть все, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем, добавил Президент, в новом спорткомплексе должны заниматься все желающие.

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин рассказал Президенту о строительстве других социальных объектов в области: детских садов, школ, поликлиник, спортивных комплексов. В частности, к 1 сентября рассчитывают построить школу в агрогородке Занарочь Мядельского района и ждут на ее открытии Президента.

– Если построишь за этот срок, придется приехать, – отреагировал Александр Лукашенко.





Фото: БЕЛТА

