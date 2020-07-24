Лукашенко в Марьиной Горке угостил детей мороженым и шоколадом

Президент сегодня в Марьиной Горке посетил Пуховичскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва и пообщался с жителями города и близлежащих населенных пунктов. Александр Лукашенко, в частности, поздравил жителей Марьиной Горки с юбилеем. 65 лет назад городской поселок получил статус города.

– Я не пошутил, когда сказал, что у вас все есть, и вы на курорте живете. Это один из красивейших уголков нашей Беларуси. И совсем еще молодой, зеленый. Поэтому с праздником вас всех. Если надо будет где-то чуть-чуть плечо подставить, обещаю, что подставлю, – сказал Александр Лукашенко.

В качестве благодарности за строительство бассейна местные жители вручили Президенту большую корзину мороженого местного производства.

– Принято, что гости приходят с подарком, а хозяева всегда угощают чем-то вкусным, – сказал губернатор Минской области Александр Турчин, вручая корзину с лакомством.

Александр Лукашенко тут же распорядился угостить мороженым детей, собравшихся вместе с родителями у нового спорткомплекса. А в довесок ребята получили фирменный шоколад «Президент».