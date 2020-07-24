Равков: современные войны начинаются с внутренних вооруженных конфликтов

Об этом Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил сегодня на встрече с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения, в которой принял участие и Президент:

– Мы сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Мы должны быть к этому постоянно готовы.

В связи с этим Госсекретарь Совбеза упомянул об оснащенности и подготовке 5-й отдельной бригады:

– По своей подготовке к выполнению задач во всех спектрах вооруженной борьбы 5-я отдельная бригада специального назначения, наверное, самая оснащенная, самая подготовленная.

Фото: БЕЛТА

