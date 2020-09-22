Об этом Президент заявил сегодня во время встречи с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.
Александр Лукашенко заверил, что белорусы готовы оказать любую помощь, в которой бы ни нуждался Приморский край.
– Вы знаете наши возможности, мы всегда готовы подключиться. Начиная с вашего первого знаменитого места, где строится космодром Восточный. Мы очень внимательно сейчас подойдем еще раз к этому объекту, и Президент (Путин. – Прим. ред.) меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители, – подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко готов лично побывать на космодроме, посмотреть, как начнут работу белорусские строители. По словам Главы государства, в Приморье могут быть переброшены силы одного или двух строительных трестов:
– Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве. И многое-многое мы можем сделать на этом космодроме. Притом по ценам и качеству нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: белорусские строители готовы продемонстрировать свои возможности на космодроме Восточный
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