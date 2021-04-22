Литовца будут судить за пересечение границы на озере в Браславском районе

Об этом рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.По данным следствия, вечером 10 сентября 2020 года 31-летний гражданин Литвы на лодке с мотором двигался по озеру Дрисвяты Браславского района в сторону своего государства. Мужчину задержал пограничный наряд Государственного пограничного комитета Беларуси. В лодке были обнаружены конструктивные особенности по всему периметру, которые позволяли перевозить товар. Речь идет про 6,9 тыс. пачек сигарет., – пояснила Оксана Лазько.По результатам расследования 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 371 (покушение на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь с использованием судна с подвесным двигателем) УК. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.Кроме того, материалы уголовного дела по факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 228-1 УК), в отношении вышеуказанного гражданина и иных лиц, личности которых известны, выделены в отдельное производство.Фото УСК по Витебской области