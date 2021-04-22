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  2. Литовца будут судить за пересечение границы на озере в Браславском районе

Литовца будут судить за пересечение границы на озере в Браславском районе

УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о покушении на умышленное незаконное пересечение границы Беларуси, сообщает БЕЛТА.


Об этом рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 10 сентября 2020 года 31-летний гражданин Литвы на лодке с мотором двигался по озеру Дрисвяты Браславского района в сторону своего государства. Мужчину задержал пограничный наряд Государственного пограничного комитета Беларуси. В лодке были обнаружены конструктивные особенности по всему периметру, которые позволяли перевозить товар. Речь идет про 6,9 тыс. пачек сигарет.

 Во время расследования установлено, что группа лиц придумала план по незаконному перемещению сигарет через границу и, предварительно договорившись и распределив обязанности, приступила к его исполнению. По задумке, со стороны Беларуси один человек плыл на лодке, в которой спрятаны табачные изделия, где встретился с человеком из соседнего государства, который плыл на лодке без тайника. При встрече они поменялись лодками, при этом каждый возвращался на свою родину. Пограничниками на берегу озера обнаружено второе плавсредство, – пояснила Оксана Лазько.

По результатам расследования 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 371 (покушение на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь с использованием судна с подвесным двигателем) УК. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Кроме того, материалы уголовного дела по факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 228-1 УК), в отношении вышеуказанного гражданина и иных лиц, личности которых известны, выделены в отдельное производство.

Фото УСК по Витебской области
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