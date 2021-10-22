Литовский перевозчик пытался ввезти в Беларусь в два раза больше новогодних украшений, чем по декларации

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза товара стоимостью около 27 тыс. рублей, сообщили в Гродненской таможне. Груз следовал из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог».





Согласно представленным документам, в транспортном средстве литовской фирмы-перевозчика находилось 15 тыс. единиц различных товаров для новогодних и рождественских праздников, таких как свечи, декоративные фигурки, елочные игрушки и украшения, гирлянды и другое. По результатам досмотра установлено, что фактически перемещается в два раза больше такого «праздничного товара» – сведения о еще 16 тыс. единиц в документах отсутствовали.

Незаконное перемещение товара повлекло бы неуплату таможенных платежей в сумме около 5 тыс. рублей.

По факту недекларирования Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. За подобное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.







По материалам Гродненской региональной таможни