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Лисакович близок к переходу из «Шахтера» в московский «Локомотив»

Футболист солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщил в Telegram журналист Sport24 Максим Алланазаров.

Фото: vk.com/fcshakhterby

Слухи об уходе главной звезды «горняков» появились несколько недель. 22-летнего форварда сватали не только в «Локо», но и в «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».

Предполагается, что на этой неделе Лисакович пройдет медосмотр в московском клубе. Если состояние его здоровья не вызовет вопросов, игрок подпишет с «железнодорожниками» контракт на четыре года. О трансфере Виталия также написал главный инсайдер российского футбола, комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

К слову, нападающий вчера остался на замене в матче чемпионата Беларуси против «Смолевичей» (4:0). По словам главного тренера солигорчан Юрия Вернидуба, накануне игрок почувствовал недомогание, и его решили поберечь.

Лисакович в нынешнем сезоне забил девять голов в 18 матчах в Высшей лиге. Он делит второе место в снайперской гонке с форвардом «Витебска» Ионом Николаеску. Возглавляет список лучших бомбардиров новичок «Шахтера» Жасур Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

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