Игорь Стасевич признан лучшим футболистом тура в чемпионате Беларуси

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим футболистом 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает пресс-служба АБФФ.

Хавбек, пропустивший предыдущую игру против «Руха» (3:0) из-за перебора желтых карточек, вернулся феерично. В победном матче против «Минска» (6:0) 34-летний полузащитник принял участие в четырех голевых атаках – забил второй гол под занавес первого тайма и трижды помог отличиться партнерам.

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Стасевич за 93 минуты на поле отдал 65 пасов (74% точных), из них семь были ключевыми (пять точными). Instat Index – 381.

В нынешнем сезоне ветеран провел 18 встреч в Высшей лиге, в которых забил пять мячей и 14 результативных передач.