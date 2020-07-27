Игорь Стасевич признан лучшим футболистом тура в чемпионате Беларуси

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим футболистом 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает пресс-служба АБФФ.
Хавбек, пропустивший предыдущую игру против «Руха» (3:0) из-за перебора желтых карточек, вернулся феерично. В победном матче против «Минска» (6:0) 34-летний полузащитник принял участие в четырех голевых атаках – забил второй гол под занавес первого тайма и трижды помог отличиться партнерам.
В нынешнем сезоне ветеран провел 18 встреч в Высшей лиге, в которых забил пять мячей и 14 результативных передач.