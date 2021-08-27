Лазовик: благодаря прошлогодним событиям журналистика проявилась как четвертая власть в нашей стране

сказал он и привел в пример таких коллег, как Ксения Лебедева, Мария Петрашко, Игорь Тур и Людмила Гладкая.Он добавил, что лидеры мнений хорошо вписались в канву журналистики. Они, как считает журналист, своим делом созидают будущее страны.– высказался собеседник.