Лазовик: благодаря прошлогодним событиям журналистика проявилась как четвертая власть в нашей стране

Об этом заявил теле- и радиоведущий Павел Лазовик в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1». Обсуждая, как трансформировалась белорусская журналистика после политических событий 2020 года, гость студии отметил, что появились новые имена, экспертные мнения, неравнодушные люди со своей позицией и взглядами.
– К их мнению прислушиваются люди, оно вызывает желание дискутировать и что-либо обсуждать. Раньше такой авторской журналистики у нас не было, – сказал он и привел в пример таких коллег, как Ксения Лебедева, Мария Петрашко, Игорь Тур и Людмила Гладкая.
Он добавил, что лидеры мнений хорошо вписались в канву журналистики. Они, как считает журналист, своим делом созидают будущее страны.
– Журналистика – это не «цветочки нюхать» и рассказывать про новые виды растений, это всегда созидать и не делать разобщений между людьми и народами. Это иногда фронт и война, и ты должен подносить патроны. Благодаря прошлогодним событиям журналистика проявилась как четвертая власть в нашей стране, – высказался собеседник.