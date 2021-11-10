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  2. Лавров: экономические санкции могут применяться только по решению ООН

Лавров: экономические санкции могут применяться только по решению ООН

Экономические санкции могут применяться в исключительных случаях и только по решению ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.


"Что касается экономических санкций, то, на наш взгляд, они могут применяться лишь в качестве крайней меры воздействия, исключительно по решению Совета Безопасности ООН в целях парирования угроз международному миру и безопасности, - подчеркнул Сергей Лавров. - В этой связи неприемлемы ситуации, когда односторонние принудительные меры, вступающие в противоречие с международным правом, задействуются для оказания давления на неугодные Западу правительства".

Фото: ТАСС
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