Кунцевич: механизм выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания логичен и объективно оправдан

Ставка на депутатов местных советов всех уровней и актив крупнейших общественных объединений при выдвижении делегатов VI Всебелорусского народного собрания логична и объективно оправдана. Таким мнением поделился руководитель рабочей группы республиканского оргкомитета по подготовке собрания, заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, пишет БЕЛТА.
"Это люди, которые уже имеют определенный мандант от своих земляков и коллег по работе. Они ходят по земле и прекрасно знают основные проблемы конкретных территорий и трудовых коллективов. У них есть опыт участия в общественных дискуссиях. Кроме того, им хорошо знакома архитектура принятия управленческих решений – от внесения предложений до их практической реализации. Ведь сегодня мало предложить идею, важно четко понимать, как ее осуществить, и что это даст для страны в итоге", – уверен Андрей Кунцевич.
По его словам, именно чувство ответственности за принятые решения отличает сегодня тех, кто активно участвует в широком диалоге о дальнейшем развитии Беларуси, и тех, кто пытается его игнорировать или дискредитировать.
"Более того, складывается впечатление, что последние просто не в состоянии сейчас предложить обществу что-то стоящее, что способствовало бы его развитию и росту. Деструктивная риторика по забугорным суфлерам многим уже изрядно поднадоела и ничего другого, кроме раздражения, у людей не вызывает", – отметил заместитель Главы Администрации Президента.
Фото из архива БЕЛТА
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