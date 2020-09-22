Все объекты сверхнормативного строительства, которые запланированы к вводу в текущем году, должны быть введены. Такую задачу поставил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания, информирует Telegram-канал "Минск. Официально".
– На всех строительных объектах Минска, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно, в том числе по выходным дням, – подчеркнул он.
В 2020–2021 годах из списка долгостроев столицы должны быть исключены 165 объектов, в том числе 104 – в текущем году. К этому времени мероприятия выполнены по 58 объектам: 57 достроены и один реализован.
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Кухарев: на всех строительных объектах Минска, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ