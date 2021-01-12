Ксения Собчак рассказала, что думает о Малахове

Фото: starhit.ru
На своей странице в Instagram Ксения Собчак опубликовала видео с премии телеканала «МузТВ», на котором они с Малаховым веселятся и поют вместе.
В подписи к публикации светская львица не только адресовала своему товарищу теплые поздравления, но и восхитилась его человеческими качествами.
Главное, что отметила она в своем коллеге, это умение никого не обидеть и способность делать информационный продукт такого высокого качества. Более того, Собчак заявила, что "порвет" любого за него. Андрея Малахова звезда считает принципиальным человеком и настоящим другом.