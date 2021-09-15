Круглый стол ко Дню народного единства - стрим

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15 сентября в Национальном историческом музее Беларуси состоится круглый стол на тему «День народного единства как символ консолидации белорусского народа». Мероприятие пройдет с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Участниками круглого стола станут члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители Министерства иностранных дел, Академии управления при Президенте, управления культуры Мингорисполкома, руководители центральных средств массовой информации. Смотрите в прямой эфир на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.