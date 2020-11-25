Кривошеев: ключевым тезисом работы СМИ становится достоверность

Свое приветствие делегатам и участникам съезда направил Президент. Он выразил уверенность, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов: «Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность».На темы, которые волнует не только журналистское сообщество, но каждого белоруса, высказался. Он отметил, что профессия журналиста действительно авторитетна и уважаема в обществе. Поэтому неудивительно, что многие спешат причислить себя к журналистам.– отметил Андрей Кунцевич.Андрей Кривошеев, который был переизбран председателем правления Белорусского союза журналистов уверен, что объединение способно выстоять в это непростое время. Ведь ключевым тезисом в работе государственных СМИ становится работа в пользу достоверности, нежели оперативности:Отдельно он затронул вопрос безопасности работы коллег в непростых условиях. Вполне логично, что в состав секретариата БСЖ вошел уполномоченный по защите журналистов – политолог Александр Шпаковский, который активно занимался этим вопросом ранее. Почему возникла такая необходимость? Это требование времени, ведь часто за свою гражданскую позицию представители СМИ подвергались травле и буллингу. По мнению, сегодня журналисты находятся на передовом крае гибридной войны:Дмитрий Жук добавил, что следует не только технологически обучать работников редакций, особенно региональных СМИ, но также информационно подпитывать их хорошими примерами:На съезде высокими наградами была отмечена работа представителей ИД «Беларусь сегодня». Почетного звания «Заслуженный журналист» удостоен первый заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Михаил Лебедик. Премия «За лучшую журналистскую работу» у обозревателя отдела политической информации Андрея Муковозчика, «За разработку актуальных проблем общественно-политической жизни премия им. Булацкого» – у главного редактора «Сельской газеты» Сергея Миховича. За лучший авторский проект в медиа, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечен заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Иван Синичкин.