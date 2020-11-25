Кривошеев: ключевым тезисом работы СМИ становится достоверность

Такое мнение высказал сегодня политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев на XIV съезде Белорусского союза журналистов. Форум прошел на площадке издательского дома «Беларусь сегодня» и региональных СМИ и собрал около полусотни делегатов: журналистов государственных печатных и телевизионных средств массовой информации, информагентств, представителей факультета журналистики БГУ. Помимо отчета о деятельности БСЖ и выбора представительных органов общественного объединения, участники встречи обсудили важные вопросы медиасреды. На повестке дня были темы функционирования журналистики в эпоху новых медиа, пост-правды и фейк-ньюс, а также развития региональных СМИ и их цифровизации.
Свое приветствие делегатам и участникам съезда направил Президент. Он выразил уверенность, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов: «Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность».
На темы, которые волнует не только журналистское сообщество, но каждого белоруса, высказался заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Он отметил, что профессия журналиста действительно авторитетна и уважаема в обществе. Поэтому неудивительно, что многие спешат причислить себя к журналистам.
– Но разве могут это делать люди, занимающие откровенную антигосударственную позицию, вытирающие ноги о Беларусь при любом удобном случае, ставящие под угрозу ее государственные устои и суверенитет. Активистами, агентами влияния, пожалуй, таких людей можно назвать. Журналистами, думаю, вряд ли. Мне представляется, что Белорусский союз журналистов может стать той площадкой, где должен вестись откровенный и вдумчивый разговор о роли и месте журналистики в нашем обществе, выработке современных подходов в отстаивании принципов профессиональной этики, – отметил Андрей Кунцевич.
Андрей Кривошеев, который был переизбран председателем правления Белорусского союза журналистов уверен, что объединение способно выстоять в это непростое время. Ведь ключевым тезисом в работе государственных СМИ становится работа в пользу достоверности, нежели оперативности:
– Антифейк становится отдельным жанром журналистики, который, кстати, очень популярен у наших читателей, подписчиков, зрителей, фалловеров, радиослушателей. Поэтому, на мой взгляд, наши коллеги, белорусские журналисты, технически, этически, морально готовы к тому, чтобы противостоять этой лавине фейков.
Отдельно он затронул вопрос безопасности работы коллег в непростых условиях. Вполне логично, что в состав секретариата БСЖ вошел уполномоченный по защите журналистов – политолог Александр Шпаковский, который активно занимался этим вопросом ранее. Почему возникла такая необходимость? Это требование времени, ведь часто за свою гражданскую позицию представители СМИ подвергались травле и буллингу. По мнению директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука, сегодня журналисты находятся на передовом крае гибридной войны:
– Сегодня в мире правит медиакратия. Вы видите, что президента США сначала определяют ведущие медиа, потом считают голоса. То же самое происходит и у нас. Коллеги, хочу донести важную мысль: сегодня мы не информируем, не рассказываем. Сегодня мы проводим государственную информационную политику. Если мы не будем этого делать в первую очередь как граждане, а потом уже как журналисты, нам вряд ли удастся сохранить своих читателей, аудиторию, а соответственно, влияние на общественное мнение.
Дмитрий Жук добавил, что следует не только технологически обучать работников редакций, особенно региональных СМИ, но также информационно подпитывать их хорошими примерами:
– Ни в коем случае не призываю вводить тоталитарную цензуру – мир другой, он поменялся. Но если мы хотим считать себя действительно журналистами, которые имеют собственное мнение, нужно его активно высказывать.
На съезде высокими наградами была отмечена работа представителей ИД «Беларусь сегодня». Почетного звания «Заслуженный журналист» удостоен первый заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Михаил Лебедик. Премия «За лучшую журналистскую работу» у обозревателя отдела политической информации Андрея Муковозчика, «За разработку актуальных проблем общественно-политической жизни премия им. Булацкого» – у главного редактора «Сельской газеты» Сергея Миховича. За лучший авторский проект в медиа, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечен заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Иван Синичкин.
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Кривошеев: ключевым тезисом работы СМИ становится достоверность
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