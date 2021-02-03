Крах частного бизнеса, инфляция, падение ВВП – аналитик БИСИ перечислил последствия локдаунов в Европе и США

Эксперт объяснил, что введение локдаунов в ЕС и США в начале 2020 года было обусловлено тем, что медицинская система данных регионов не была готова справиться с пандемией.заявил Авдонин. –Аналитик БИСИ подчеркнул, что решение о введении локдаунов в каждом из государств принималось по итогам оценки потенциальных последствий для общества и экономики. Страны, которые не имели возможности обеспечить защиту своего населения, были вынуждены закрыть его на карантин. Таким образом, как сказал Авдонин, они пожертвовали частным бизнесом. Многие магазины, рестораны и другие сервисы пытались перейти на онлайн-доставку, адаптируясь к новым условиям, но это смогли сделать не все.продолжил мысль специалист.Поэтому, подытожил Авдонин, на фоне Европы и США наша страна сейчас представлена в лучшем свете. Чтобы аргументировать этот тезис, аналитик привел статистику по ВВП за прошлый год. В Беларуси показатель ВВП в 2020 году снизился на 0,9% по сравнению с уровнем 2019-го. В то время как у других стран, по словам Авдонина, уровень ВВП опустился вплоть до минус 15–17% к предыдущему году.В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.