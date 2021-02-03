Крах частного бизнеса, инфляция, падение ВВП – аналитик БИСИ перечислил последствия локдаунов в Европе и США

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в эфире общественно-политического шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал о том, почему в Европе и США вводились локдауны и к каким экономическим последствиям такое решение привело.
Эксперт объяснил, что введение локдаунов в ЕС и США в начале 2020 года было обусловлено тем, что медицинская система данных регионов не была готова справиться с пандемией.
– Эти страны в начале XX века переживали различные эпидемии и тогда были готовы к различным негативным последствиям. Однако после Второй мировой войны начала развиваться страховая медицина, и многие те институты, которые были связаны с предотвращением эпидемии, были уничтожены вследствие сильной коммерциализации здравоохранения, – заявил Авдонин. – Результат мы увидели в период пандемии.
Аналитик БИСИ подчеркнул, что решение о введении локдаунов в каждом из государств принималось по итогам оценки потенциальных последствий для общества и экономики. Страны, которые не имели возможности обеспечить защиту своего населения, были вынуждены закрыть его на карантин. Таким образом, как сказал Авдонин, они пожертвовали частным бизнесом. Многие магазины, рестораны и другие сервисы пытались перейти на онлайн-доставку, адаптируясь к новым условиям, но это смогли сделать не все.
– Поэтому сейчас страны ЕС понимают, что обеспечить высокие темпы экономического роста они не смогут, если не будут финансировать свой частный бизнес, – продолжил мысль специалист. – Но финансирование частного бизнеса всегда будет «разогревать» инфляцию, а она в последующем негативно скажется на экономической стабильности ЕС и США.
Поэтому, подытожил Авдонин, на фоне Европы и США наша страна сейчас представлена в лучшем свете. Чтобы аргументировать этот тезис, аналитик привел статистику по ВВП за прошлый год. В Беларуси показатель ВВП в 2020 году снизился на 0,9% по сравнению с уровнем 2019-го. В то время как у других стран, по словам Авдонина, уровень ВВП опустился вплоть до минус 15–17% к предыдущему году.
В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Крах частного бизнеса, инфляция, падение ВВП – аналитик БИСИ перечислил последствия локдаунов в Европе и США
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ