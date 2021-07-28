Королевская семья признала дочь принца Гарри и Меган Маркл наследницей престола

На отсутствие Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор в списке наследников обратил внимание редактор новостей о королевской семье телеканала ITV Крис Шип. Дело в том, что прошло уже более 50 дней с момента ее рождения, а имя малышки так и не было внесено, в то время как ее старшего брата Арчи Харрисона записали спустя 15 дней после его появления на свет.Теперь дочь герцогов Сассекских занимает восьмое место в линии престолонаследия.Правда, такой просчет королевской семьи Великобритании не остался незамеченным. Многие инсайдеры уже начали предполагать, что таким поступком британская корона показала свое настороженное отношение к Гарри и Меган.