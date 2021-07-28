Список наследников британской короны пополнился именем новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл. Соответствующий документ появился на официальном сайте королевской семьи.
На отсутствие Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор в списке наследников обратил внимание редактор новостей о королевской семье телеканала ITV Крис Шип. Дело в том, что прошло уже более 50 дней с момента ее рождения, а имя малышки так и не было внесено, в то время как ее старшего брата Арчи Харрисона записали спустя 15 дней после его появления на свет.
Теперь дочь герцогов Сассекских занимает восьмое место в линии престолонаследия.
Правда, такой просчет королевской семьи Великобритании не остался незамеченным. Многие инсайдеры уже начали предполагать, что таким поступком британская корона показала свое настороженное отношение к Гарри и Меган.
Опубликовано:
1994
Королевская семья признала дочь принца Гарри и Меган Маркл наследницей престола
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