Король Норвегии попал в больницу

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован утром 25 сентября, передает ТАСС.
– Его Величество король Харальд был сегодня утром госпитализирован, – приводит слова пресс-службы королевской семьи Норвежское телеграфное бюро.
Причины произошедшего не сообщаются. Королю Харальду V 83 года, на престол он вступил в 1991 году.
Сообщается, что руководить заседанием Госсовета вместо короля в пятницу будет кронпринц Хокон.
Фото: pixabay.com
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