Конструктор, умные часы, коньки. Что подарить детям на Новый год

Самым маленьким

Тихим и усидчивым

Активным и спортсменам

Подросткам

Малышам лучше всего дарить интересные игрушки. Например, мобиль, который вешается над кроватью, или же игрушки с необычной текстурой. А если хотите, чтобы подарок был не только красивым, но и полезным, обратите внимание на наборы для развития мелкой моторики. Вот конкретные варианты: пальчиковые краски, сортеры (игрушки для сортировки фигурок), кинетический песок.Напоминаем, что символ наступающего года – тигр. Возможно, это знак, что ребенку стоит подарить плюшевого хищника.Один из основных критериев при выборе подарка – характер ребенка. Если ваше чадо игре в догонялки предпочтет чтение, не стоит дарить экипировку для занятия командным видом спорта. Усидчивые дети наверняка больше обрадуются нестандартным наборам конструктора, настольным играм, книгам. А юным ученым наверняка по душе придутся игрушечные микроскопы.Вариант для родителей детей, которые жить не могут без движения. Поощряйте их в этом: подарите коньки или лыжи (по-зимнему!), ролики или фирменный инвентарь для вида спорта, которым занимается ребенок.Подарок, который тинейджер точно оценит по достоинству – качественная техника. Речь не о дорогих покупках вроде новенького смартфона, есть и более бюджетные опции. Например, наушники, умные часы, колонка, полароид или мини-принтер для печати фото. Из вариантов «поживее» – билеты на квест или на концерт, гироскутер.