Консилиум врачей в ближайшие часы решит, сможет ли Ефремов участвовать в заседании суда

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ТАСС

, – проинформировал адвокат известного российского актера Эльман Пашаев.ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, находившийся за рулем фургона. В крови Михаила Ефремова после аварии обнаружили алкоголь и следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.