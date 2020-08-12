Консилиум врачей в ближайшие часы решит, сможет ли Ефремов участвовать в заседании суда

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"Ночью мы были у него, но в палату нас не пустили. Утром в среду они проведут консилиум и решат, может ли он участвовать в сегодняшнем заседании. Диагноз Ефремова нам пока не сообщили", – проинформировал адвокат известного российского актера Эльман Пашаев.
ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, находившийся за рулем фургона. В крови Михаила Ефремова после аварии обнаружили алкоголь и следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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