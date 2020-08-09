Комиссия столичного участка № 25: у нас высокая явка

В Минском государственном Дворце детей и молодежи расположилось сразу два избирательных участка под номером 24 и 25. Просторное помещение позволяет удобно прийти всем желающим и отдать свой голос за будущее страны. Председатель комиссии участка № 25 Наталья Ахремчик сообщила, что избиратели обеспечили высокую явку буквально с самого утра:

– На нашем участке избиратели начали голосовать практически с первых минут открытия. Сейчас также идет постоянный поток желающих. С 8 по 10 часов утра уже проголосовало более 110 человек. Как видите, несмотря на здоровый ажиотаж, мы соблюдаем дистанцию – везде отметили расстояние в полтора метра разметкой. У нас есть антисептические средства как на входе в участок, так и на столах комиссии. Люди добросовестно соблюдают дистанцию, а также уважительно относятся и к избирателям, и к членам комиссии.

По словам Натальи Ахремчик, на участке аккредитовано 17 наблюдателей. Также работают иностранные СМИ.

Один из избирателей, Дмитрий, пришел на выборы со своей женой:

– Мы идем с позитивным настроением и желанием выполнить свой гражданский долг. Мы хотим отдать свой голос за человека, взгляды которого нам симпатичны. Мы ждем честного подсчета голосов и чтобы все было справедливо.