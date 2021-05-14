Точная цифра – 38 087, пишет РИА Новости.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах за сутки скончались 802 человека с диагностированным коронавирусом.
Наибольший суточный прирост числа заразившихся COVID-19 в США выявили в начале года – тогда за сутки зафиксировали около 300 тысяч новых случаев инфицирования.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали более 32,8 миллиона зараженных, скончались более 584 тысяч пациентов с COVID-19.
Фото: pixabay.com
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Количество новых случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 38 тысяч
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