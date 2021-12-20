Кочанова: в борьбе с наркоманией необходима агрессивная профилактическая работа

Наталья Кочанова, открывая обсуждение во время круглого стола "Формирование и реализация государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в контексте обеспечения и защиты интересов общества и государства", который прошел сегодня в Совете Республики, отметила необходимость детально и всеобъемлюще проанализировать ситуацию с наркотиками в нашей стране, определить наиболее оптимальные и эффективные пути разрешения этой проблемы.

Она подчеркнула, что тема очень актуальна, поскольку вопрос касается и молодежи, и всего общества. С этими вопросами граждане обращаются и к членам Совета Республики.

– Прежде всего необходима консолидация усилий всех госорганов и общественных объединений в решении этой проблемы. К сожалению, в сети часто попадают абсолютно не подготовленные к жизни дети – несовершеннолетние, которые являются распространителями наркотических средств, не понимая той ответственности, которая будет за это преступление. И очень важно, чтобы здесь проводилась агрессивная профилактическая работа. То есть мы должны довести до детей, молодежи, школьников, что за эти преступления предусмотрена очень серьезная ответственность. И мы договорились, что Министерство образования будет проводить такую разъяснительную работу среди школьников, студентов, молодежи. Кроме того, мы сегодня говорим о детях, но об этой проблеме мало говорят взрослые. И, когда мы бываем в трудовых коллективах, мы для себя взяли за правиловсегда говорить об этой проблеме. Потому что иногда родители даже не подозревают, чем занимается их ребенок. И это тоже проблема, – отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что не единожды посещала места лишения свободы, исправительные учреждения, общалась с осужденными и не считает путь смягчения законодательства и ответственности за эти правонарушения правильным:

– Потому что человек под наркотическим воздействием способен на все. И мы должны это четко понимать. Кроме того, эта зависимость тяжело лечится. И здесь есть несколько путей. Один из них – профилактическая работа, доведение до сведения людей, что это серьезная беда, в которую попадает не только сам человек, но и его родные, близкие, его окружение. И мы для государства теряем молодого человека, который мог бы создать семью, учиться, работать, жить в социуме, а он находится в местах лишения свободы, причем с длительным сроком, – добавила председатель Совета Республики. – С другой стороны, несовершеннолетние не до конца понимают той меры ответственности, которая последует за это преступление. А за распространение наркотиков срок от 10 лет. Это уже абсолютно другая история в жизни этого молодого человека, правильнее сказать – ребенка. Раскаяние и отрезвление разума у них происходит тогда, когда это свершилось. А сегодня в интернете можно найти предложения легкого зарабатывания денег, на что иногда и ведутся эти дети. И цель нашей сегодняшней встречи – еще раз обратить внимание всех госорганов, общественных организаций, что мы все вместе должны работать по этой проблеме. Прежде всего на упреждение: преподаватели – в учебных заведениях, руководители – на местах, говоря об этом родителям.





Наталья Кочанова обратилась к Министерству информации и СМИ с просьбой работать вместе в этой направлении:

– Не нужно думать, что эта проблема где-то. Она может коснуться любого в этой жизни. Но самое главное – мы должны понимать, что за этим судьбы наших людей. Наша задача – сделать все от нас зависящее для того, чтобы минимизировать вот это воздействие на наше общество, наше молодое поколение. Потому что нам нужна здоровая нация, люди, которые будут рожать детей, учиться, работать на предприятиях, создавать блага для нашей страны, – сказала она.