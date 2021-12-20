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  2. Пиневич: есть пять направлений, которые помогут минимизировать последствия наркоугрозы

Пиневич: есть пять направлений, которые помогут минимизировать последствия наркоугрозы

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, выступая перед участниками круглого стола «Формирование и реализация государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в контексте обеспечения и защиты интересов общества и государства», который прошел в Совете Республики, рассказал, на какие аспекты, по мнению министерства, нужно обратить особое внимание в контексте борьбы с наркоугрозой. 

 С нашей точки зрения, есть пять направлений, к которым стоит приложить усилия, чтобы минимизировать последствия наркомании.  Во-первых, это профилактика. Мы должны говорить о том, к чему приводит употребление наркотиков, начиная от классических опиодов, заканчивая новыми синтетическими препаратами. Во-вторых, важно как можно раньше выявлять зависимость, уделять внимание лечению, реабилитации. Еще один момент социализация и трудоустройство бывших осужденных по наркотическим статьям. Пятый момент – крайне важный – наше взаимодействие вместе с органами внутренних дел по вопросам сокращения оборота препаратов, которые относятся к категории наркотиков и их прекурсоров.



По словам Пиневича, количество состоящих на наркотическом учете уменьшается. Однако медики напоминают: заболевание латентно, поэтому важно смотреть на проблему не только комплексно, но и индивидуально.

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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