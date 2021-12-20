Нужно работать сообща: в Совете Республики прошел круглый стол, посвященный теме борьбы с наркоугрозой

В Совете Республики прошел круглый стол "Формирование и реализация государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в контексте обеспечения и защиты интересов общества и государства". В мероприятии, инициированным МВД, приняли участие Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания, а также члены Президиума Совета Республики, представители руководства Администрации Президента Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры, Национального центра законодательства и правовых исследований, Следственного комитета, МВД и других заинтересованных органов.

Наталья Кочанова, открывая обсуждение, подчеркнула необходимость детально и всеобъемлюще проанализировать ситуацию с наркотиками в нашей стране, определить наиболее оптимальные и эффективные пути разрешения этой проблемы.

– Эту задачу нужно решать комплексно. Над ее решением государственные органы и общественные объединения должны работать вместе, – спикер верхней палаты Парламента также напомнила, что в сети наркодилеров нередко попадают в том числе и несовершеннолетние, не всегда осознающие ответственность, которая грозит за незаконный оборот наркотиков. Поэтому, по мнению Натальи Кочановой, очень важно проводить агрессивную профилактическую работу. И говорить нужно не только с детьми, но и их родителями.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел, в своем выступлении подробно проинформировал о состоянии наркопреступности в стране. По его словам, уровень наркоугрозы лишь повышается:

– Об этом свидетельствует не только ежегодное увеличение количества выявляемых преступлений, в том числе связанных с наркосбытом. Об этом говорит еще и увеличение количества передозировок и смертей от них. И еще один факт, который вызывает у нас наиболее сильную тревогу, – вовлечение несовершеннолетних в незаконный наркооборот.

Говоря о мерах, которые предпринимает государство для борьбы с этим явлением, Казакевич отметил, что правоохранители делают в этом плане свою работу хорошо, но в совокупной работе усилия госорганов по профилактике и предупреждению наркомании пока недостаточны. В свою очередь, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что, по статистике, количество состоящих на наркотическом учете уменьшается. Однако медики напоминают: заболевание латентно, поэтому важно смотреть на проблему не только комплексно, но и индивидуально.