Кочанова: Беларусь не является причиной и источником кризиса беженцев

Граждане Беларуси, сенаторы, депутатский корпус, общественные организации возмущены предвзятым отношением к Беларуси со стороны европейских стран. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе прошедшего сегодня 53-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, прошедшего в формате видеоконференции в Минске и Санкт-Петербурге.





Отметив, что в Беларуси в мире и согласии живут люди разных национальностей и конфессий, председатель Совета Республики подчеркнула:

– Мы никогда не могли подумать о том, что столкнемся с серьезной миграционной ситуацией на границе Беларуси с Европейским союзом, которая может стать взрывоопасной. Нашу страну неправомерно обвиняют в создании миграционного кризиса. Публикуются фейки, ложь и дезинформация. Мы категорически это отвергаем. Беларусь не является причиной и источником этой проблемы. Люди бегут от войны и нищеты из стран Ближнего Востока в государства Европейского союза. Им европейцами была обещана лучшая жизнь.





Наталья Кочанова заявила:

– Граждане Беларуси, сенаторы, депутатский корпус, общественные организации возмущены предвзятым отношением к Беларуси со стороны европейских стран. Мы неоднократно обращались во все европейские организации, к своим коллегам, депутатам. Но, к сожалению, если честно, нас не очень слышат. Более того, с огромной обеспокоенностью мы узнали о включении в проект повестки дня 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая начинает свою работу в Мадриде сегодня, чрезвычайного пункта на тему «Пресечение торговли людьми, прекращение нарушений прав человека и работа в направлении свободных и честных выборов в Беларуси», инициированного делегациями Германии, Латвии, Нидерландов и Польши.





Насколько цинично, что в отношении мирных беженцев польской стороной используется силовое воздействие, применяются водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и химические вещества, напомнила спикер Совета Республики:

– По этим фактам Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье «Преступление против безопасности человечества». Установлены 132 пострадавших, среди которых женщины и дети. Люди находились на границе в бесчеловечных условиях, холоде и голоде. По поручению Президента Беларуси мы создали для беженцев приемлемые условия. Особое внимание уделено здоровью людей.





По мнению Натальи Кочановой, накалившаяся ситуация вокруг беженцев на польской границе способна привести к вооруженному конфликту:

– Мы не можем этого допустить. Наша многострадальная страна, которая потеряла в годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя, знает, какой ценой достались мир и спокойствие. Мы не готовы, чтобы по чьей-то вине на нашей территории развязалась война. Но отказывать людям в помощи мы не можем и своими силами и средствами продолжим поддерживать этих обездоленных беженцев.





По словам спикера Совета Республики, очень важно, что Межпарламентская ассамблея СНГ поднимает вопросы положения мигрантов, правового регулирования их статуса и деятельности в наших странах и других государствах:

– Эта работа всех органов Содружества, в том числе нашей парламентской организации, заслуживает поддержки и благодарности. В рамках Межпарламентской ассамблеи мы имеем возможность довести до мирового сообщества нашу позицию и рассчитывать, что мы будем услышаны.