Рачков: ЕС необходимо искать решение кризиса беженцев во взаимодействии с Главой белорусского государства

Об этом «на полях» прошедшего сегодня 53-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств рассказал журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Сенатор напомнил, что Президент Беларуси в телефонных разговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предлагал соответствующий алгоритм действий для разрешения кризиса беженцев на польской границе:

- Решение необходимо находить. А мяч ныне на поле Европейского союза. И здесь нашим европейским партнерам (хотелось бы все-таки использовать именно это слово) необходимо действовать. А не рассуждать о новых санкциях в отношение Республики Беларусь, которая полностью выполняет требования международного права и гуманитарного права, оказывая помощь обездоленным людям, которых жизнь заставила искать приют в другой стране.

Сергей Рачков высказал мнение:

- Уверен, что Европейскому союзу необходимо искать развязку (кризиса беженцев. - Прим. авт.) во взаимодействии с Главой белорусского государства. Эта развязка, уверен, будет найдена: есть возможности найти пути решения этой проблемы.