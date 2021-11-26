Кочанова: кризис беженцев на польской границе – это грязная и нечестная политика

Польша установила фактически заградительный кордон, не позволяя беженцам попасть в те страны, куда они стремились. Белорусская же сторона сделала все, чтобы создать людям нормальные условия: чтобы они были накормлены, в тепле. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на пресс-конференции по итогам прошедшего сегодня 53-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Председатель Совета Республики подчеркнула:

– Сегодня на пленарном заседании мы обсудили и приняли заявление по крайне важной тематике – трудовой миграции. Для Республики Беларусь эта тема неожиданно стала весьма актуальной. С сентября на границе с Польшей, Литвой, Латвией у нас скопилось около 3 тысяч беженцев, которые спасались от войны: женщины, дети, больные, беременные. Они прибыли в нашу страну абсолютно легально, выполнив все необходимые консульские процедуры. Их стремлением было попасть в европейские страны, прежде всего в Германию. Они рассчитывали, что получат гуманитарный коридор, потому что у них там родственники, супруги. Но Польша приняла известные меры, установила фактически заградительный кордон, не позволяя этим людям попасть в те страны, куда они стремились. Белорусская сторона сделала все, чтобы создать людям нормальные условия: чтобы они были накормлены, в тепле. Мы видели, что Польша в их отношении на границе предпринимала просто безобразные меры: слезоточивый газ, ядохимикаты в холодную погоду! Мы сделали все, насколько это было возможно, чтобы создать им нормальные условия пребывания до того момента, когда разрешится этот политический вопрос.

Наталья Кочанова подчеркнула, что вопрос оказания помощи беженцам решался на самом высоком уровне:

– И Александр Григорьевич дважды имел разговор с канцлером Ангелой Меркель, и они договорились о том, что будут определены переговорщики с двух сторон для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Пока эти договоренности не выполняются: нет никаких встречных сигналов от Европейского союза о том, кто будет участвовать в этих переговорах. Пока все остановилось, никаких решений не принято. Приезжал Ханс Клюге (представитель ВОЗ. – Прим. авт.) и видел, в каких условиях на границе содержатся беженцы. Приезжал представитель Красного Креста. Но это не те люди, кого должен был определить ЕС для переговоров по разрешению данной ситуации. Пока никто не спешит выполнять договоренности, о которых шел разговор. И люди уже третью неделю находятся в таких условиях на территории логистического центра в нашей стране.

При этом председатель Совета Республики акцентировала внимание на главном:

– Белорусская сторона делает сегодня все, чтобы урегулировать этот конфликт любым способом. Вместе с властями Ирака мы организовали рейсы. Те люди, которые хотят улететь и вернуться назад в Ирак или Сирию, улетают. Около 600 человек уже вернулись в свои страны. Но многие говорят о том, что возвращаться им некуда: там нет у них ни работы, ни жилья. Убеждена, происходящее на границе – это политика. Грязная и нечестная, направленная на то, чтобы манипулировать этими людьми для разрешения каких-либо своих политических вопросов.