Кочанова: для нас работа в МПА СНГ очень важна

Белорусские парламентарии весьма ценят факт наличия такой площадки, как Межпарламентская ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Потому что на ней можно высказать свое мнение и быть уверенным, что будешь услышан. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе пресс-подхода по итогам прошедшего сегодня 53-го пленарного заседания МПА СНГ.

Отметив, что в течение двух дней проходили мероприятия МПА СНГ, председатель Совета Республики подчеркнула:

– Работа была напряженной, поскольку проходил целый ряд мероприятий, на которых рассматривались очень важные и актуальные вопросы для каждой из стран – участниц Содружества. Прошло заседание Совета МПА СНГ, на котором были рассмотрены важные вопросы, касающиеся здравоохранения, миграции. На пленарном заседании были рассмотрены модельные законы, которые каждая из стран СНГ может использовать при разработке национального законодательства. Состоялась также международная конференция, посвященная теме оказания услуг здравоохранения в условиях пандемии, в ходе которой мы смогли обменяться мнениями по этой весьма актуальной для каждой страны теме.

При этом Наталья Кочанова заметила:

– Конечно, для нас было важно, что рассматривались вопросы, которые касаются мигрантов: оказания им медицинской помощи, содержания. Когда произошла ситуация в Украине, мы приняли 160 тысяч беженцев – и никто не задавался вопросом, а как там белорусы справляются с этой проблемой. А мы понимали, что людям надо помогать. Сегодня же, когда речь идет о нескольких тысячах беженцев, оказавшихся в силу созданных европейскими странами условий без крова, их ситуация никак не может разрешиться. Поэтому белорусская делегация высказала свое мнение, и мы очень рады тому, что такая площадка – МПА СНГ – существует. Что на ней можно высказать свое мнение и знать, что ты будешь услышан. Поэтому для нас работа в этих структурах очень важна.