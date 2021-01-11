Китайская компания впервые закупила рапсовое масло на БУТБ

Ранее китайские компании приобретали на бирже исключительно лесоматериалы. Цель пробной закупки – отработка механизма поставок на китайский рынок белорусского рапсового масла и другой сельхозпродукции через биржевую площадку., – рассказалОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ – одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи – содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.По состоянию на 1 января на БУТБ аккредитованы 4936 иностранных компаний, в том числе 31 из КНР.