Кирьяк: в проекте обновленной Конституции я вижу силу правды, веры, стабильности и справедливости

Таким мнением в эфире телеканала СТВ поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Кирьяк.
– Любой гражданин нашей страны, любой белорус, изучив проект изменений, которые предлагаются в Конституцию, увидит укрепление фундамента нашего будущего, строительство общества, государства, будущего наших детей и внуков. Хочу сказать не официальным языком, а от сердца: я вижу силу правды в этом проекте, силу веры, стабильности, справедливости. Силу добра и мира, потому что мы предлагаем на обсуждение людям нормы, которые закрепляют нашу безопасность. Мы утверждаем наше миролюбие. То есть мы говорим о том, что наша страна не проявляет никакой агрессии по отношению к другим странам. Закрепляются духовные традиции, ценности страны, нашей вековой истории, – обратила внимание Лилия Кирьяк.
По словам депутата, внести свой вклад в реальное государственное строительство может каждый гражданин Беларуси.
– Проект изменений и дополнений Конституции опубликован в ведущих печатных СМИ. В интернете документ можно найти на Национальном правовом портале. Там же есть возможность высказать свое мнение и внести предложения, заполнив соответствующую форму. К референдуму, который планируется на конец февраля, проект Конституции будет откорректирован с учетом всех мнений, – подчеркнула Лилия Кирьяк.
Фото: СТВ