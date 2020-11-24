В ходе эксперимента, который проводили бельгийские специалисты по кибербезопасности, удалось выяснить, что бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать всего за несколько минут, передает РИА Новости.
Исследование проводилось на базе Tesla Model X. Защита авто оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Выяснилось, что взломать продвинутую систему можно с помощью электронного блока управления, позаимствованного у аналогичной машины.
Специалисты разработали установку для взлома электромобиля Илона Маска за 195 долларов. На угон потребовались считаные минуты: хакеры считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе электрокара. После этих действий Tesla и была "угнана".
Бельгийские исследователи ранее заявляли, что авто Tesla очень уязвим. Автопроизводитель обещает заняться решением сложившейся проблемы, в ходе чего выпустит новую версию прошивки.
Фото: Tesla
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Хакеры-угонщики взломали защиту электрокара Tesla – для этого им потребовалось несколько минут
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