Катание на танке или ореховый безлимит? Самые необычные новогодние подарки и сюрпризы

Вечная проблема поиска новогодних подарков каждый год застает нас врасплох. Достается всем, но больше всего –самым организованным и дисциплинированным, тем, кто не хочет надарить ненужное. Купить не то, что попадется под руку, а тщательно выбранный и приятный сюрприз – это подвиг, который под силу лишь самым смекалистым. Фотосессия с акита-ину, полет на аэрошюте или абонемент в кино (да, есть и такой!) – на этот раз в новом выпуске нашего специального проекта «Необычный Новый год» рассказываем о самых креативных решениях в виде новогодних подарков.





В топе самых универсальных презентов уже много лет лидирующую позицию удерживают подарочные сертификаты. Их предлагают магазины, салоны красоты, рестораны и даже всевозможные обучающие курсы. Хотя некоторые минусы здесь, надо признать, налицо. Во-первых, сам процесс вручения получается совсем неэффектным: бумажка в конверте – это вам не шуршащая новогодней оберткой коробочка. И, во-вторых, удержаться в рамках «сертифицированной» суммы получателю бывает порой довольно трудно. В результате получается, что тот, кому этот оригинальный дар предназначен, как будто бы доплачивает за подарок.



Чудесным людям, которые дареному коню в зубы не смотрят, вроде бы делать подарки намного легче. Однако они часто обращают внимание на внешний вид этого «коня», да и не хочется дарить какую-нибудь захудалую «клячу». Поэтому мы взялись посмотреть, что предлагают к Новому году популярные подарочные минские сервисы. Выбор на удивление оказался крайне широк – более 300 (!) позиций.

Для любителей кино





Для тех, кто даже в поездке не может удержаться, чтобы не посмотреть хотя бы одну серию любимого сериала, есть классный девайс – портативный проектор. Его можно взять с собой в путешествие и никогда больше не расставаться с любимым кино. Достаточно найти одну белую и ровную поверхность. Загружать фильмы можно уже прямо в «кубик». Новогодняя магия, не иначе.



Цена вопроса: самые бюджетные (с невысоким разрешением и без Full HD) обойдутся в 55 рублей, а за «малышей» посерьезнее (с коррекцией искажений и сроком службы более 20 тыс. часов) придется выложить от 170 до 470 рублей в зависимости от производителя и иных технических характеристик.

Кроме того, можно подарить родным и близким романтические и героические, сказочные и основанные на реальных событиях, веселые, вдохновляющие, а главное – незабываемые истории. Одна из крупнейших сетей республиканских кинотеатров предлагает возможность круглый год наслаждаться премьерами в своих уютных залах – подарочные карты станут еще одним отличным подарком для любителей кино. Причем по карте можно заказывать билеты в любой из кинотеатров сети (в Минске или Гродно) и выбирать кинокресла: диванчики для двоих или, например, реклайнеры с подножкой для ног.

Цена вопроса: имеются сертификаты на 50, 100 и 150 рублей. По карте за 50 рублей можно ходить в кино в течение 90 дней, карта номиналом 100 и 150 рублей действительна 180 дней с момента покупки.

Для любителей экстрима





Для одних – воспоминания о службе в армии, для других – дань патриотизму, ну а третьи просто хотят классные снимки на память. Все это – 15 минут катания на танке ПТ-76 по территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Главное – крепко держаться, потому что катают на броне. Прогулку с ветерком на легендарном советском плавающем танке, созданным для того, чтобы форсировать Эльбу, Рейн и Маас, можно совместить с изучением памятных мест. При наличии сертификата вход на территорию музея под открытым небом бесплатный.





Цена вопроса: 300 рублей за 1–2 человек, если больше – отдельно оплачивается вход на территорию комплекса.

Полет на аэрошюте – еще одна хорошая идея для самых сильных, смелых, ловких и умелых. Конструкция гениальна в своей простоте – двухместная тележка с парашютом, которой управляют ногами. Аэрошют развивает скорость до 50 километров в час, ровно и мерно плывет в полутора метрах над землей и затем стремительно набирает высоту. Счастливчик парит над Солигорским или Столбцовским районами от 10 до 40 минут – все завит от сертификата. Исходя из времени, пилот предлагает маршрут: обзорная экскурсия над городом, виды белорусского Полесья или устье реки Случь. Путешествие проходит на высоте 200–400 метров.





Цена вопроса: от 10 минут для одного человека за 90 рублей и до 40 минут для одного человека за 360 рублей.





Для любителей братьев наших меньших





Фотосессии с усатыми и хвостатыми – это еще и общение с животными, многих из которых мы раньше видели только на картинках. В канун новогодних праздников самые популярные представители фауны, которых чаще всего берут для фотосессий – это олени, а еще хаски и белые швейцарские овчарки (похожие на лютоволков из «Игры престолов»). Есть у всего этого и очевидные бонусы: например, покупая сертификат на фото с питомцами Центра помощи диким животным «Сирин», вы делаете доброе дело. Все средства от организации и проведения фотосессий идут на спасение и лечение обитателей центра. На снимках могут быть совы, ястребы, пони, лисы, еноты, куры, зайцы и ослики. Отличный подарок хорошим людям, которые любят братьев наших меньших.

Цена вопроса: фотосессия со спасенными животными из «Сирина» – 160 рублей, прогулка и фотосессия с белыми швейцарскими овчарками – 120 рублей, с собаками породы акита-ину и ирландский сеттер – 150 рублей.





Катание на лошадях – еще одно приятное зимнее развлечение. Стоимость таких прогулок с кормлением животных и последующим чаепитием существенно разнится в зависимости от области и района: от 25 до 100 рублей за час. В последнем случае научат еще и упражнениям на равновесие и даже разрешат (при наличии соответствующих навыков) перейти на галоп. Некоторые конные клубы предлагают снять для отдыха всю территорию и провести с лошадями весь день.

Цена вопроса: от 25 рублей за часовую прогулку, 900–1500 рублей – за аренду всего конного клуба.





Для меломанов

Билет на концерт любимого артиста – уже классика жанра. Большой театр Беларуси предлагает сразу зайти с козырей: купить второй половинке квитки на Большой новогодний бал. Хорошие манеры, синхронность движений и безукоризненная выправка для галантных дам и кавалеров обязательны. Точнее, без них вообще никуда: танцевальная программа не из самых легких. Тонкостям хореографического искусства в Большом театре тоже научат. Для этого уже за месяц до бала все пары приглашаются на репетиции. А сама сказка традиционно оживет под сводами Большого под старый Новый год, в ночь с 13 на 14 января.



Цена вопроса: от 80 до 150 рублей.

Ну а если галантный этикет прошлых веков вам или вашему спутнику (-це) совсем не близок, но музыка по-прежнему в приоритете, можно купить в подарок уроки игры на барабанах. Научат всему самому необходимому: от постановки рук до настройки инструмента. А значит, после обучения есть все шансы начать музыкальную карьеру.

Цена вопроса: от 33 рублей за индивидуальный урок.

Для гурманов





Китайская чайная церемония с мастером, дегустация пива и даже кулинарные мастер-классы – все это станет прекрасной альтернативой активному отдыху. Неспешный ритуал традиционной чайной церемонии и расслабляющая обстановка помогут поймать дзен после праздников, дегустация пива на заводе «Аліварыя» – продлить выходные, а кулинарные мастер-классы отучат ходить в кулинарный отел ближайшего гипермаркета.

Цена вопроса: самый бюджетный вариант – экскурсия в музей пивоварения с дегустацией, ее стоимость 15 рублей на человека. Участие в чайных церемониях предлагают в Минске сразу несколько чайных пространств, стоимость занятия начинается от 35 рублей. А вот чтобы порадовать близких сертификатом на кулинарные курсы, придется расчехлить кубышку. Самый бюджетный вариант в одной из популярных кулинарных школ обойдется в 75 рублей.





Ну а для тех, кто хочет встретить Новый год не отходя от принципов здорового образа жизни, есть альтернатива – выездная (!) дегустация горького миндаля. Натуральный источник витамина В17 привезут к вам на дом, расскажут, как употреблять, пропишут профилактический курс на 6 месяцев и, конечно, выдадут на руки ценную коробку с отборным миндалем. Коробку забрендируют специально для вас, так что потенциальному получателю можно написать пару теплых слов – их сразу нанесут на коробку.

Цена вопроса: 140 рублей с беседой, дегустацией и орехами.





«Необычный Новый год» на sb.by





Под таким названием на нашем портале реализуется специальный новогодний проект. В течение декабря мы расскажем о самых экзотических и интересных традициях встречи любимого праздника в мире и Беларуси, о том, что подарить близким, и многое другое.

Также мы предлагаем вам рассказать свои истории и традиции встречи Нового года. Делитесь ими в комментариях к публикациям проекта в наших соцсетях: «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках». Топ-5 самых ярких и необычных рассказов, по мнению наших партнеров, мы опубликуем на портале sb.by 31 декабря. Их авторы получат от булочно-кондитерской компании «Домочай» эксклюзивные новогодние торты.





Создавайте праздник вместе с нами!

Фото из архива издательского дома "Беларусь сегодня"



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