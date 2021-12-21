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  2. Караев: обстановка в кризисном центре с беженцами абсолютно контролируема

Караев: обстановка в кризисном центре с беженцами абсолютно контролируема

Сегодня изучить ситуацию в ТЛЦ "Брузги" приехал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Он отметил, что за две недели с момента его прошлого визита здесь многое изменилось:


– Тишина. Спокойствие. В кризисном центре установился свой распорядок дня. Обстановка абсолютно контролируема. Как сообщают волонтеры, на завтрак приходит только половина из оставшихся здесь беженцев, никакого ажиотажа нет. Дети играют в футбол, некоторые взрослые – в волейбол.

Также Юрий Караев отметил, что на сегодня в кризисном центре остались те беженцы, которые не собираются покидать ТЛЦ и с надеждой ждут, что их пропустят в страны Евросоюза.
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Фото: Александр КУШНЕР
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