Караев: обстановка в кризисном центре с беженцами абсолютно контролируема

Сегодня изучить ситуацию в ТЛЦ "Брузги" приехал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Он отметил, что за две недели с момента его прошлого визита здесь многое изменилось:
– Тишина. Спокойствие. В кризисном центре установился свой распорядок дня. Обстановка абсолютно контролируема. Как сообщают волонтеры, на завтрак приходит только половина из оставшихся здесь беженцев, никакого ажиотажа нет. Дети играют в футбол, некоторые взрослые – в волейбол.
Также Юрий Караев отметил, что на сегодня в кризисном центре остались те беженцы, которые не собираются покидать ТЛЦ и с надеждой ждут, что их пропустят в страны Евросоюза.