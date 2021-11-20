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Как проводят досуг беженцы в ТЛЦ у белорусско-польской границы

С приходом сумерек все больше людей заполняет пространство транспортно-логистического центра «Брузги». Причем здесь беженцы не только отдыхают. Мы понаблюдали как они проводят свой досуг. Посмотрите и вы.






К сожалению, с установкой фудтраков и валютного обменника все проблемы беженцев не решились. На данный момент их необходимость номер 1 - это розетки или заряженные пауэрбэнки. Розеток на всех не хватает, поэтому для того, чтобы зарядить телефон, им приходится ждать порядочную очередь. У многих заложников польской границы в Европейском союзе живут родственники и друзья. Поэтому люди стараются держать с ними связь ежедневно. Очень ждут хороших новостей.






Кроме того, много времени они тратят, чтобы купить ту самую якобы дорогую шаурму, о которой писали многие оппозиционные телеграмм-каналы. Кстати, мы проверили - цены демократичные. Да и помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня подчеркнул, что на беженцах никто наживаться не будет.






На днях холл первого этажа торгово-логистического центра по правилам пожарной безопасности был освобожден от палаток и матрасов, на которых спали люди. Их переместили на второй этаж ТЛЦ. У детей появилась возможность вдоволь побегать и погонять мяч. Как бы там ни было, но дети в любой ситуации остаются детьми.





demeshko@sb.by

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Фото: Александр КУШНЕР
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