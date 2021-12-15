Как превратить домашнюю библиотеку в елку. Лайфхак по созданию новогоднего настроения для книголюбов

До Нового года осталось чуть более двух недель, а это значит, что пора наряжать елку – главный символ приближающегося праздника. Правда, устанавливать в доме именно дерево (неважно, живое или искусственное) в последние годы решает далеко не каждый: ель можно заменить ее контуром из гирлянды или шарами, приклеенными на стену в порядке треугольников. Пользователи TikTok предложили еще один вариант создания новогоднего «дерева» своими руками. И он отлично подойдет для книголюбов.
Чтобы сделать необычную елку по инструкции из соцсети, вам понадобятся гирлянда и книги. Чем больше последних, тем выше будет «дерево».
Складывают новогоднюю «ель» из книг кругами от большего к меньшему. Все просто: укладываете на пол, допустим, восемь книг в круг так, чтобы они касались друг друга кончиками корешков. Следующий круг – тоже восемь книг, но немного сдвинутых, чтобы выступающие углы приходились на пустые промежутки круга-основы. Потом количество книг постепенно уменьшается, сводясь к одной. Сверху можно установить игрушку в форме звезды. Для создания праздничной атмосферы обмотайте получившееся «дерево» гирляндой – огоньки оживят получившуюся конструкцию.
Кстати, книжная «ель» может быть двух видов: яркая и приглушенных оттенков. Дело в том, какой стороной выкладывать книги. Если корешки будут обращены внутрь круга, снаружи «дерево» будет бежевым. А способ укладки корешком наружу подарит вам разноцветную «ель».
Главное в сборке такого «дерева» – чтобы хватило книг: даже для маленькой «елочки» понадобится как минимум несколько десятков.
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