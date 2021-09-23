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  2. К новогодним праздникам «Коммунарка» подготовит не менее миллиона подарков для детей

К новогодним праздникам «Коммунарка» подготовит не менее миллиона подарков для детей

Такой информацией поделился генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио. 


- Обычно мы изготавливаем более миллиона подарков, уверен, что в текущем году будет не меньше. Подарок к любимому детскому празднику должен быть не только вкусным, но и нести с собой положительные эмоции, - рассказал руководитель. 

По его словам, процесс изготовления сладких презентов уже идет. Для этого привлечены и ветераны предприятия – около 200 человек. 

- В некоторые организации уже начата поставка. К слову, на наши новогодние подарки есть спрос и в России, - добавил он. 

Фото из архива БЕЛТА
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