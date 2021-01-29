Наши ученые разработали пикап на электричестве. Посидели за рулем новинки

Перед учеными стояла задача не просто создать новый образец, а наработать компетенции полного процесса проектирования электромобилей каркасно-панельной конструкции.

От большого — к малому

Ученые Объединенного института машиностроения, работающие над новым электромобилем: Иван Гайсенок, начальник отдела перспективных разработок, и Алексей Шмелев, кандидат технических наук, заместитель генерального директора по научной работе.

Вадим Ивченко, заместитель начальника Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения НАН Беларуси.

Главная черта — белорусская «начинка»

Скоро за рулем белорусского электромобиля-пикапа смогут не только посидеть, но и проехать сотрудники ряда белорусских предприятий.

От виртуальности — к реальности

Андрей Колесникович, начальник отдела моделирования и виртуальных испытаний.

Лаконичная панель с ярким пятном встроенного навигатора, удобные кресла и джойстик на месте рычага переключения — совсем скоро за рулем белорусского электромобиля-пикапа смогут не только посидеть, но и проехать сотрудники ряда белорусских предприятий. По крайней мере, уже в числе первых заказчиков — соседствующий с Объединенным институтом машиностроения НАН, родителем новинки, Центральный ботанический сад.История создания коммерческого грузопассажирского электромобиля достаточно интересная, рассказывает. И причин тому сразу несколько. Во-первых, это легковое коммерческое авто, во-вторых, оно на электричестве. Да, опыт проектирования, исследований, испытаний компонентов и самих машин в целом в Республиканском компьютерном центре машиностроительного профиля — около двух десятков лет. Но такая задача с помощью цифровых технологий решалась впервые.— отмечает Алексей Шмелев. —Перед учеными стояла задача не просто создать новый образец, а наработать компетенции полного процесса проектирования электромобилей каркасно-панельной конструкции, включается в разговор. От стадии формирования концепции и основных характеристик, дизайнерских решений экстерьера и интерьера, заканчивая комплексом виртуальных испытаний по исследованиям и оценке эксплуатационных характеристик как отдельных систем, так и электромобиля в целом.От первого образца белорусского электромобиля нынешний отличается не только внешне. Фактически на 90 процентов новая модель — белорусского производства. В первую очередь стояла задача разработать наиболее наукоемкие и дорогостоящие компоненты и системы. Ну а самые типовые автомобильные компоненты — дверные ручки, зеркала, сиденья и т.п. — заимствовались от серийных автомобилей. Здесь есть что-то от ВАЗа, «Рено», «Джили», говорит Вадим Ивченко:Еще одна изюминка электропикапа — панельно-каркасная конструкция. Такое решение было выбрано учеными тоже не случайно. Оно обосновано сравнительным анализом конструкций и технологий изготовления автомобилей, в которых использован штампованный кузов, поясняет руководитель проекта:Говорить о цене новинки пока рано. Но ученые убеждены: спрос на такое авто будет только если оно будет стоить на уровне бензинового аналога. С учетом всех преимуществ электромобиля, а это экономия на топливе и обслуживании, к нему будет гарантированный интерес, убежден Алексей Шмелев:К идее коммерческого авто в институте пришли, ориентируясь на потенциальный спрос.Особенность нового электропикапа еще и в том, что на всех этапах его создания была использована система цифрового проектирования. То есть не было даже бумажного эскиза — все отрисовывали на планшете. Дальше моделирование: создавались цифровые компьютерные модели как отдельных деталей и узлов, так и целого автомобиля. Затем к работе приступали конструктор и исследователь. Так, демонстрируя виртуальный шоурум электромобиля, говорит Вадим Ивченко, конструкция приобретает осязаемые очертания и приближается к реальности. Кроме того, в виртуальном шоуруме можно выбрать цвет, «посидеть» внутри авто, посмотреть в зеркало, ощутить пространство машины.— обращает внимание руководитель проекта.Далее 3D-модели передаются для изготовления конструкции. Так же при наличии роботизированного производства можно было бы осуществлять и автоматизированную сборку авто.Прежде чем попасть на полигон института, электропикап обкатали на европейских специализированных полигонах. Правда, виртуально, говорит