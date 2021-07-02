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  2. Известный врач ответил на популярные вопросы о штамме "Дельта"

Известный врач ответил на популярные вопросы о штамме "Дельта"

На своем YouTube-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса "Дельта" и ответил на самые популярные вопросы о мутации.


По словам врача, "Дельта" - это мутировавший штамм сходного коронавируса, который отличает, прежде всего, высокой заразностью.

- По данным разных источников, новый вариант отличается от первородного уханьского в том, что он в 5, а то и в 20 раз более заразный. Поэтому для возникновения болезни нужна меньшая инфицирующая доза. Условно говоря, если при исходном COVID-19 нужно вдохнуть, например, тысячу вирусов, чтобы заразиться, то для "Дельта" и ста будет достаточно, - обратил внимание врач.

Также Евгений Комаровский рассказал, чем штамм отличается от первоначального варианта коронавируса кроме высокой заразности.

- При "Дельта" варианте чаще возникают головная боль, выраженная боль в горле, насморк и проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые проявляются через дискомфорт в животе и диарею, - отметил медик.

О тяжести протекания нового штамма коронавирусной инфекции точных данных, по словам врача, в настоящий момент нет.

- Здесь данные противоречивы. Есть информация о том, что вероятность попасть в реанимацию примерно в 2 раза выше, чем от стандартного коронавируса, - сказал Евгений Комаровский.

Вместе с тем специалист объяснил, что о новом варианте COVID-19 должен знать каждый.

- На сегодня основные вакцины защищают от "Дельта" вариантов и от попадания в реанимацию. То есть тяжёлая форма маловероятна, - добавил Евгений Комаровский.

Врач посоветовал не забывать про медицинские маски, а также посоветовал как можно чаще проветривать помещение и проводить время на свежем воздухе.

- Если хотите уберечься, не надо путешествовать туда, где есть много случаев заражения штаммом "Дельт". Обязательно вакцинируйтесь и общайтесь на свежем воздухе. Ограничьте свое пребывание в замкнутых пространствах, в которых нет вентиляционной системы, - резюмировал Евгений Комаровский.
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Фото: РЕЙТЕР
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