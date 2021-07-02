Известный врач ответил на популярные вопросы о штамме "Дельта"

По словам врача, "Дельта" - это мутировавший штамм сходного коронавируса, который отличает, прежде всего, высокой заразностью.обратил внимание врач.Также Евгений Комаровский рассказал, чем штамм отличается от первоначального варианта коронавируса кроме высокой заразности.отметил медик.О тяжести протекания нового штамма коронавирусной инфекции точных данных, по словам врача, в настоящий момент нет.сказал Евгений Комаровский.Вместе с тем специалист объяснил, что о новом варианте COVID-19 должен знать каждый.добавил Евгений Комаровский.Врач посоветовал не забывать про медицинские маски, а также посоветовал как можно чаще проветривать помещение и проводить время на свежем воздухе.резюмировал Евгений Комаровский.