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  2. Из Беларуси в Иорданию запущены чартерные рейсы

Из Беларуси в Иорданию запущены чартерные рейсы

С 3 сентября 2021 года стартовала чартерная программа из Беларуси в Иорданию. Об этом сообщается в Telegram-канале Национального аэропорта Минск.


"Сегодня был дан старт чартерной полетной программе из белорусской столицы в Иорданию. Рано утром Boeing 737-800 авиакомпании "Белавиа" со 144 пассажирами на борту вылетел из Национального аэропорта Минск в курортный город Акаба на побережье Красного моря", – сказано в сообщении пресс-службы. 

Чартерная программа в Иорданию продлится до ноября. Вылеты из Минска будут каждые девять дней.

Фото: pixabay.com
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