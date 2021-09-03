Из Беларуси в Иорданию запущены чартерные рейсы

С 3 сентября 2021 года стартовала чартерная программа из Беларуси в Иорданию. Об этом сообщается в Telegram-канале Национального аэропорта Минск.
"Сегодня был дан старт чартерной полетной программе из белорусской столицы в Иорданию. Рано утром Boeing 737-800 авиакомпании "Белавиа" со 144 пассажирами на борту вылетел из Национального аэропорта Минск в курортный город Акаба на побережье Красного моря", – сказано в сообщении пресс-службы.
Чартерная программа в Иорданию продлится до ноября. Вылеты из Минска будут каждые девять дней.
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