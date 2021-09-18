IV международная научно-техническая конференция «Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты» проходит сегодня в Марьиной Горке.



Местом для встречи учёных и исследователей из инженерной, экологической, биологической, социальной, экономической сфер деятельности, чьи разработки способствуют активному освоению космического пространства, стал экопарк «Акварель». Представители из Беларуси, Украины, России и многих других стран собрались, чтобы обсудить вопросы развития ближнего космоса.



Главными темами для обсуждения, по словам организаторов, станут выявление новых идей и перспективных работ по тематике безракетного освоения космоса, поддержка специалистов, работающих в этой сфере и многое другое