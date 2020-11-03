Итоги 18-го Республиканского конкурса «Познай Беларусь» подведут в декабре

Фото из архива.

Так что в ноябре еще можно подавать заявки на участие в конкурсе. Самую первую номинацию, «Я познаю Беларусь», объявили еще в июле. Участникам надо сделать фото на фоне как можно большего числа туробъектов из предложенного списка. Их, к слову, свыше 600. В зачет идут опубликованные в соцсетях фото с хештегами #познайбеларусь2020 и #discoverbelarus2020. Оценивается и креативность. В прошлом году было сто претендентов на победу. В итоге лучшему туристу досталась приятная награда – отдых в музейном комплексе «Мир».Еще одна «народная» номинация – на лучший снимок. Его тоже надо размещать в соцсетях с соответствующими хештегами. Благодаря этой номинации, признается Лихимович, эксперты турбизнеса оценивают, как туристы видят нашу страну. В прошлом году, например, победило фото, на котором отражены национальные обряды. Снимок приятно удивил не только жюри, но и других участников конкурса.Кроме того, в прошлом году на конкурс пришло более 300 рассказов о малой родине. Лучший был на белорусском языке, очень «вкусный», вспоминает замдиректора Нацагентства. Жюри с интересом ждет новых рассказов., – отметила Лихимович.К слову, уже известно, что лучшую туркомпанию будут определять по тому, как фирма смогла переориентироваться на внутренний рынок. Не секрет, что многие работают на выезд. В пандемию, когда многие граждане не смогли отдохнуть за рубежом, им пришлось подбирать подходящие варианты отдыха внутри Беларуси. К тому же вырос спрос на путешествия по стране.