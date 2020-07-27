Источник: Ефремов не нарушал условий домашнего ареста

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ТАСС

, – сказал собеседник информационного агентства. Срок домашнего ареста Ефремова установлен до 9 августа., – добавил источник. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста при помощи электронного браслета.Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд над Ефремовым должен начаться 29 июля.Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на высокой скорости выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение его авто с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем.