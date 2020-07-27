Актер Михаил Ефремов за время расследования дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии ни разу не нарушил условий домашнего ареста, действующую меру пресечения ему продлят. Об этом сообщил источник ТАСС.
Фото: архив ТАСС
"Со стороны Ефремова за время проведения следственных действий не было ни одного нарушения условий домашнего ареста, он выполнял все наложенные судом ограничения: не выходил из дома, не пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами", – сказал собеседник информационного агентства. Срок домашнего ареста Ефремова установлен до 9 августа. "Эта мера пресечения, по всей видимости, будет продлена, речь о подписке о невыезде не идет", – добавил источник. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста при помощи электронного браслета.
Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд над Ефремовым должен начаться 29 июля.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на высокой скорости выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение его авто с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем.
Опубликовано:
181
Источник: Ефремов не нарушал условий домашнего ареста
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter